Голкипер из Ижевска Никита Медведев установил рекорд России по «сухим» минутам в РФПЛ

На данный момент вратарь не пропускал мячи в свои ворота на протяжении 952 минут, причем серия еще продолжается.
Ростов-на-Дону. Голкипер из Ижевска Никита Медведев установил рекорд России по «сухим» минутам в элитном футбольном дивизионе страны. На данный момент вратарь не пропускал мячи в свои ворота на протяжении 952 минут, причем серия еще продолжается.
Предыдущее достижение принадлежало Руслану Нигматуллину (939 минут), который ранее выступал за московские «Локомотив» и ЦСКА.
Напомним, последний раз «Ростов» пропускал 30 ноября(!) в выездной игре против «Урала». После этого клуб с берегов Дона играл исключительно «на ноль». Отметим, что Медведеву удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в матчах с «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром».
Топ-10
1. Никита Медведев («Ростов») - 952 минуты (серия продолжается)
2. Нигматуллин («Локомотив») - 939 минут
3. Левицкий («Черноморец») - 809
4. Джанаев («Ростов») - 775
5. Пчельников («Торпедо») - 767
6. Акинфеев (ЦСКА) - 764
7. Филимонов («Спартак») - 720
8. Акинфеев (ЦСКА) - 717
9. Овчинников («Локомотив») - 690
10. Овчинников («Локомотив») - 667