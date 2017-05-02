Голкипер из Ижевска Никита Медведев установил рекорд России по «сухим» минутам в РФПЛ

На данный момент вратарь не пропускал мячи в свои ворота на протяжении 952 минут, причем серия еще продолжается.

Ростов-на-Дону. Голкипер из Ижевска Никита Медведев установил рекорд России по «сухим» минутам в элитном футбольном дивизионе страны. На данный момент вратарь не пропускал мячи в свои ворота на протяжении 952 минут, причем серия еще продолжается.

Предыдущее достижение принадлежало Руслану Нигматуллину (939 минут), который ранее выступал за московские «Локомотив» и ЦСКА.

Напомним, последний раз «Ростов» пропускал 30 ноября(!) в выездной игре против «Урала». После этого клуб с берегов Дона играл исключительно «на ноль». Отметим, что Медведеву удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в матчах с «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром».

Топ-10

1. Никита Медведев («Ростов») - 952 минуты (серия продолжается)

2. Нигматуллин («Локомотив») - 939 минут

3. Левицкий («Черноморец») - 809

4. Джанаев («Ростов») - 775

5. Пчельников («Торпедо») - 767

6. Акинфеев (ЦСКА) - 764

7. Филимонов («Спартак») - 720

8. Акинфеев (ЦСКА) - 717

9. Овчинников («Локомотив») - 690

10. Овчинников («Локомотив») - 667