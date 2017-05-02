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      Голкипер из Ижевска Никита Медведев установил рекорд России по «сухим» минутам в РФПЛ

      09:40, 02 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      09:40, 02 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      179
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Ростов-на-Дону\n#Ростов\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
      Фото: fc-rostov.ru
      179
      0

      На данный момент вратарь не пропускал мячи в свои ворота на протяжении 952 минут, причем серия еще продолжается.

      Ростов-на-Дону. Голкипер из Ижевска Никита Медведев установил рекорд России по «сухим» минутам в элитном футбольном дивизионе страны. На данный момент вратарь не пропускал мячи в свои ворота на протяжении 952 минут, причем серия еще продолжается.

      Предыдущее достижение принадлежало Руслану Нигматуллину (939 минут), который ранее выступал за московские «Локомотив» и ЦСКА.

      Напомним, последний раз «Ростов» пропускал 30 ноября(!) в выездной игре против «Урала». После этого клуб с берегов Дона играл исключительно «на ноль». Отметим, что Медведеву удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в матчах с «Зенитом», «Локомотивом», ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром».

      Топ-10

      1. Никита Медведев («Ростов») - 952 минуты (серия продолжается)

      2. Нигматуллин («Локомотив») - 939 минут

      3. Левицкий («Черноморец») - 809

      4. Джанаев («Ростов») - 775

      5. Пчельников («Торпедо») - 767

      6. Акинфеев (ЦСКА) - 764

      7. Филимонов («Спартак») - 720

      8. Акинфеев (ЦСКА) - 717

      9. Овчинников («Локомотив») - 690

      10. Овчинников («Локомотив») - 667

      09:40, 02 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      179
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Ростов-на-Дону\n#Ростов\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
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