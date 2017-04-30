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      Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет подготовку к новому сезону 10 июля

      15:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      158
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: hcizhstal.ru/Яна Рафикова
      158
      0

      После сбора, который продет в СК «Чекерил», команда примет участие в турнире памяти Тарасова и проведет несколько товарищеских матчей.

      Ижевск. Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет подготовку к новому сезону 10 июля. Как сообщает пресс-служба коллектива, после сбора, который продет в СК «Чекерил», команда примет участие в турнире памяти Тарасова и проведет несколько товарищеских матчей.

      10 – 12 июля - медосмотр

      17 – 30 июля - сбор в Чекериле

      4 – 6 августа - турнир Тарасова.

      12 и 13 августа - товарищеские матчи с «Барсом» в Казани.

      15 и 16 августа - товарищеские матчи с «Молотом-Прикамье» в Перми

      25 августа - товарищеский матч с «Нефтяником» в Ижевске

      5 сентября - товарищеский матч с «Барсом» в Ижевске

      Отметим, что в турнире памяти Тарасова помимо «сталеваров» примут участие «Нефтяник», «Молот-Прикамье» и «Торос».

      15:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      158
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
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