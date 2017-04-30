После сбора, который продет в СК «Чекерил», команда примет участие в турнире памяти Тарасова и проведет несколько товарищеских матчей.

Ижевск. Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет подготовку к новому сезону 10 июля. Как сообщает пресс-служба коллектива, после сбора, который продет в СК «Чекерил», команда примет участие в турнире памяти Тарасова и проведет несколько товарищеских матчей.

10 – 12 июля - медосмотр

17 – 30 июля - сбор в Чекериле

4 – 6 августа - турнир Тарасова.

12 и 13 августа - товарищеские матчи с «Барсом» в Казани.

15 и 16 августа - товарищеские матчи с «Молотом-Прикамье» в Перми

25 августа - товарищеский матч с «Нефтяником» в Ижевске

5 сентября - товарищеский матч с «Барсом» в Ижевске

Отметим, что в турнире памяти Тарасова помимо «сталеваров» примут участие «Нефтяник», «Молот-Прикамье» и «Торос».