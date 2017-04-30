После сбора, который продет в СК «Чекерил», команда примет участие в турнире памяти Тарасова и проведет несколько товарищеских матчей.
Ижевск. Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет подготовку к новому сезону 10 июля. Как сообщает пресс-служба коллектива, после сбора, который продет в СК «Чекерил», команда примет участие в турнире памяти Тарасова и проведет несколько товарищеских матчей.
10 – 12 июля - медосмотр
17 – 30 июля - сбор в Чекериле
4 – 6 августа - турнир Тарасова.
12 и 13 августа - товарищеские матчи с «Барсом» в Казани.
15 и 16 августа - товарищеские матчи с «Молотом-Прикамье» в Перми
25 августа - товарищеский матч с «Нефтяником» в Ижевске
5 сентября - товарищеский матч с «Барсом» в Ижевске
Отметим, что в турнире памяти Тарасова помимо «сталеваров» примут участие «Нефтяник», «Молот-Прикамье» и «Торос».