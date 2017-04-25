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      «Зенит-Ижевск» на выезде обыграл новотроицкую «Носту»

      10:04, 25 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:04, 25 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      168
      0
      #спорт\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
      Фото: vk.com/zenitizh
      168
      0

      На два мяча клуба из столицы Удмуртии, соперник ответил одной результативной атакой.

      Новотроицк. «Зенит-Ижевск» на выезде обыграл новотроицкую «Носту». На два мяча клуба из столицы Удмуртии, соперник ответил одной результативной атакой.

      Счет на 23 минуте игры открыл Сергей Ваганов. Уже через 6 минут зенитовец Роман Семякин восстановил равенство. На исходе первого тайма Денис Талалай вывел ижевчан вперед. После перерыва команды не забивали.

      После 18 игр в зоне Урал-Поволжье «Зенит» располагается на «чистом» первом месте, имея в своем активе 41 очко. У ближайшего преследователя «Олимпийца» 39 зачетных баллов после такого же количества игр.

      10:04, 25 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      168
      0
      #спорт\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
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