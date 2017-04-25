На два мяча клуба из столицы Удмуртии, соперник ответил одной результативной атакой.

Новотроицк. «Зенит-Ижевск» на выезде обыграл новотроицкую «Носту». На два мяча клуба из столицы Удмуртии, соперник ответил одной результативной атакой.

Счет на 23 минуте игры открыл Сергей Ваганов. Уже через 6 минут зенитовец Роман Семякин восстановил равенство. На исходе первого тайма Денис Талалай вывел ижевчан вперед. После перерыва команды не забивали.

После 18 игр в зоне Урал-Поволжье «Зенит» располагается на «чистом» первом месте, имея в своем активе 41 очко. У ближайшего преследователя «Олимпийца» 39 зачетных баллов после такого же количества игр.