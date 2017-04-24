Голкипер из Ижевска побил рекорд Акинфеева, Овчинникова и Филимонова по «сухим» минутам в РФПЛ

На данный момент Никита Медведев не пропускал голы в свои ворота на протяжении 722 минут.
Ростов. Голкипер из Ижевска Никита Медведев побил рекорд Игоря Акинфеева, Сергея Овчинникова и Александра Филимонова по «сухим» минутам в РФПЛ. На данный момент Никита Медведев не пропускал голы в свои ворота на протяжении 722 минут.
Топ-10.
1. Нигматуллин («Локомотив») - 939 минут
2. Левицкий («Черноморец») - 809
3. Джанаев («Ростов») - 775
4. Никита Медведев («Ростов») - 772
5. Пчельников («Торпедо») - 767
6. Акинфеев (ЦСКА) - 764
7. Филимонов («Спартак») - 720
8. Акинфеев (ЦСКА) - 717
9. Овчинников («Локомотив») - 690
10. Овчинников («Локомотив») – 667
Отметим, что для установления рекорда голкиперу «Ростова» осталось не пропускать голов 168 минут. Ближайшие игры коллектив с берегов Дона проведет против «Уфы» и пермского «Амкара».