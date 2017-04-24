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      Голкипер из Ижевска побил рекорд Акинфеева, Овчинникова и Филимонова по «сухим» минутам в РФПЛ

      14:14, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:14, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      192
      0
      #Ижевск\n#футбол\n#Ростов-на-Дону\n#Ростов\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
      Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"
      192
      0

      На данный момент Никита Медведев не пропускал голы в свои ворота на протяжении 722 минут.

      Ростов. Голкипер из Ижевска Никита Медведев побил рекорд Игоря Акинфеева, Сергея Овчинникова и Александра Филимонова по «сухим» минутам в РФПЛ. На данный момент Никита Медведев не пропускал голы в свои ворота на протяжении 722 минут.

      Топ-10.

      1. Нигматуллин («Локомотив») - 939 минут

      2. Левицкий («Черноморец») - 809

      3. Джанаев («Ростов») - 775

      4. Никита Медведев («Ростов») - 772

      5. Пчельников («Торпедо») - 767

      6. Акинфеев (ЦСКА) - 764

      7. Филимонов («Спартак») - 720

      8. Акинфеев (ЦСКА) - 717

      9. Овчинников («Локомотив») - 690

      10. Овчинников («Локомотив») – 667

      Отметим, что для установления рекорда голкиперу «Ростова» осталось не пропускать голов 168 минут. Ближайшие игры коллектив с берегов Дона проведет против «Уфы» и пермского «Амкара». 

      14:14, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      192
      0
      #Ижевск\n#футбол\n#Ростов-на-Дону\n#Ростов\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
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