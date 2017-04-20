Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с одним из лидеров Суперлиги

Коллектив из Удмуртии продолжает располагаться в зоне плей-офф элитного российского дивизиона.

Новосибирск. Футболисты глазовского «Прогресса» сыграли вничью с одним из лидеров Суперлиги новосибирским «Сибиряком». Коллектив из Удмуртии продолжает располагаться в зоне плей-офф элитного российского дивизиона.

Две выездные встречи прошли 18 и 19 апреля. В первой игре «Прогресс» уступил со счетом 2:3. Голами отличились Артур Мелконян и Артём Качер.

На следующий день дружина Игоря Путилова смогла добиться положительного для себя результата, учитывая, что клуб из Сибири ведет борьбу за первое место по итогам регулярного чемпионата. Во втором поединке результативными ударами отметились Даниил Пахомов, Артем Качер, Александр Райхель.

«Поздравляю свою команду с этим результатом. Наконец-то наша работа стала приносить плоды. Во втором тайме, говоря языком боксера, нас избивали, но мы стояли. Мы знали, что сегодня будет Жоан, добавился Сергей Иванов. Но ребята пластались и терпели. В конце концов, у нас появился шанс отыграться с пятым полевым, и мы его использовали, благодаря наигранным на тренировках действиям. Я благодарен ребятам и горжусь ими», - приводит слова Игоря Путилова клубная пресс-служба.

Отметим, что ближайший матч «Прогресса» состоится 24 апреля в 19:00 в Ижевске.