По результатам регулярного чемпионата команда не смогла попасть в плей-офф.
Ижевск. Гандболистки ижевского «Университета» сыграют в утешительном финале Суперлиги. Как сообщает официальный сайт клуба, по результатам регулярного чемпионата команда не смогла попасть в плей-офф.
«В период с 22 по 24 апреля в Уфе пройдут игры первого тура группы «Б» за 9-11 места. Участники: «Уфа-Алиса», «АГУ-АДЫИФ» (Майкоп) и «Университет» (Ижевск)», - говорится в сообщении.
Расписание игр первого тура:
22 апреля 2017
19:00 Уфа-Алиса - Университет
23 апреля 2017
12:00 Университет - АГУ-АДЫИФ
24 апреля 2017
12:00 Уфа-Алиса - АГУ-АДЫИФ
Отметим, что второй тур состоится в столице Удмуртии с 26 по 28 апреля.
Расписание игр второго тура:
26 апреля 2017
18:00 Университет - АГУ-АДЫИФ
27 апреля 2017
18:00 АГУ-АДЫИФ - Уфа-Алиса
28 апреля 2017
18:00 Университет - Уфа-Алиса