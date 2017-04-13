По результатам регулярного чемпионата команда не смогла попасть в плей-офф.

Ижевск. Гандболистки ижевского «Университета» сыграют в утешительном финале Суперлиги. Как сообщает официальный сайт клуба, по результатам регулярного чемпионата команда не смогла попасть в плей-офф.

«В период с 22 по 24 апреля в Уфе пройдут игры первого тура группы «Б» за 9-11 места. Участники: «Уфа-Алиса», «АГУ-АДЫИФ» (Майкоп) и «Университет» (Ижевск)», - говорится в сообщении.

Расписание игр первого тура:

22 апреля 2017

19:00 Уфа-Алиса - Университет

23 апреля 2017

12:00 Университет - АГУ-АДЫИФ

24 апреля 2017

12:00 Уфа-Алиса - АГУ-АДЫИФ

Отметим, что второй тур состоится в столице Удмуртии с 26 по 28 апреля.

Расписание игр второго тура:

26 апреля 2017

18:00 Университет - АГУ-АДЫИФ

27 апреля 2017

18:00 АГУ-АДЫИФ - Уфа-Алиса

28 апреля 2017

18:00 Университет - Уфа-Алиса