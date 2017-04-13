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      Гандболистки ижевского «Университета» сыграют в утешительном финале Суперлиги

      16:37, 13 апреля, 2017
      16:37, 13 апреля, 2017
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      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#университет
      Фото: pixabay.com
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      По результатам регулярного чемпионата команда не смогла попасть в плей-офф.

      Ижевск. Гандболистки ижевского «Университета» сыграют в утешительном финале Суперлиги. Как сообщает официальный сайт клуба, по результатам регулярного чемпионата команда не смогла попасть в плей-офф.

      «В период с 22 по 24 апреля в Уфе пройдут игры первого тура группы «Б» за 9-11 места. Участники: «Уфа-Алиса», «АГУ-АДЫИФ» (Майкоп) и «Университет» (Ижевск)», - говорится в сообщении.

      Расписание игр первого тура:

      22 апреля 2017

      19:00 Уфа-Алиса - Университет

      23 апреля 2017

      12:00 Университет - АГУ-АДЫИФ

      24 апреля 2017

      12:00 Уфа-Алиса - АГУ-АДЫИФ

      Отметим, что второй тур состоится в столице Удмуртии с 26 по 28 апреля.

      Расписание игр второго тура:

      26 апреля 2017

      18:00 Университет - АГУ-АДЫИФ

      27 апреля 2017

      18:00 АГУ-АДЫИФ - Уфа-Алиса

      28 апреля 2017

      18:00 Университет - Уфа-Алиса

      16:37, 13 апреля, 2017
      136
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      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#университет
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