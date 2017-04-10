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      Ижевские «Купол-Родники» проиграли в третьем матче кубка Сибура

      09:10, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:10, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      108
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол
      Фото: vk.com/bkrodniki
      108
      0

      Команда из столицы Удмуртии заняла третье место в своей группе.

      Екатеринбург. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» проиграли в третьем матче кубка Сибура. Команда из столицы Удмуртии заняла третье место в своей группе.

      Заключительный поединок коллектив проводил против «Самары», которая захватила лидерство уже в начале поединка. Первая четверть закончилась с преимуществом в 5 очков, однако уже второй игровой отрезок клуб из Удмуртии провел заметно слабее соперника, уступая уже 23 очка (43:20).

      После большого перерыва «Родники» смогли сократить разрыв в счете до 10 очков, но на большее их не хватило. В итоге, поединок закончился со счетом 79:63.

      «Что касается этого тура, произошёл несчастный случай: при двух победах мы остались на третьем месте и не прошли дальше. Но при этом играли хорошо. «Самара» оказалась сильнее нас. Главное - мы создали боеспособную команду, которая может биться с любым соперником. Это показал сезон. В целом этот игровой год у нас был достойным, мы одержали победы в почти половине всех матчей. Задачу свою выполнили - вышли в плей-офф. Конечно, хотелось ещё превзойти свой результат. Но не получилось. Не смотря ни на что, у нас создалась крепкая баскетбольная семья. Хочу особо поблагодарить всех болельщиков, которые были с нами», - прокомментировал итоги сезона директор баскетбольного клуба «Купол-Родники» Константин Стародумов.

      09:10, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      108
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол
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