Ижевские «Купол-Родники» проиграли в третьем матче кубка Сибура

Команда из столицы Удмуртии заняла третье место в своей группе.

Екатеринбург. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» проиграли в третьем матче кубка Сибура. Команда из столицы Удмуртии заняла третье место в своей группе.

Заключительный поединок коллектив проводил против «Самары», которая захватила лидерство уже в начале поединка. Первая четверть закончилась с преимуществом в 5 очков, однако уже второй игровой отрезок клуб из Удмуртии провел заметно слабее соперника, уступая уже 23 очка (43:20).

После большого перерыва «Родники» смогли сократить разрыв в счете до 10 очков, но на большее их не хватило. В итоге, поединок закончился со счетом 79:63.

«Что касается этого тура, произошёл несчастный случай: при двух победах мы остались на третьем месте и не прошли дальше. Но при этом играли хорошо. «Самара» оказалась сильнее нас. Главное - мы создали боеспособную команду, которая может биться с любым соперником. Это показал сезон. В целом этот игровой год у нас был достойным, мы одержали победы в почти половине всех матчей. Задачу свою выполнили - вышли в плей-офф. Конечно, хотелось ещё превзойти свой результат. Но не получилось. Не смотря ни на что, у нас создалась крепкая баскетбольная семья. Хочу особо поблагодарить всех болельщиков, которые были с нами», - прокомментировал итоги сезона директор баскетбольного клуба «Купол-Родники» Константин Стародумов.