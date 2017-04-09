Команда из столицы Удмуртии обыграла «Урал» и «Химки-Подмосковье».

Екатеринбург. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» одержали две победы в Кубке Сибура. Команда из столицы Удмуртии обыграла екатеринбургский «Урал» и «Химки-Подмосковье».

Первая встреча проходила в пятницу, 7 апреля. «Родники» захватили лидерство уже в первой четверти и сохраняли комфортное для себя преимущество до середины третей десятиминутки. Затем вперед вышли хозяева паркета (игры проходя т в Екатеринбурге), которые перешли из статуса лидера в статус догоняющего уже на третье минуте заключительного игрового отрезка. В итоге 74:71 в пользу «Купола».

Второй поединок ижевчане провели 8 апреля. Команде Валерия Конотопова противостояла худшая команда регулярки – «Химки-Подмосковье». Первые минуты игры прошли в равной борьбе, но затем «Родники» вышли вперед и сохраняли лидерство до финальной сирены.

«Поначалу мы контролировали игру, немного не хватало огня. «Химки» хорошо использовали своих больших, но пропускали легкие мячи из-под кольца. Потом начали играть более агрессивнее в защите и надежнее в нападение, держали счет, где-то было больше импровизации в концовке. Но уверенно довели игру до победы. Спасибо всем, кто переживал и болел за нас. Особенно большая благодарность тем, кто приехал нас поддержать в Екатеринбург», - приводит слова Романа Хамитова клубная пресс-служба.

Сегодня,9 апреля, команда из Удмуртии проведет игру против «Самары».