Стреляющий лыжник из родникового края допустил три промаха на огневых рубежах.

Тюмень. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын занял 5 место в масс-старте на чемпионате России. Стреляющий лыжник допустил три промаха на огневых рубежах.

На финише Поварницын отстал от победителя гонки Евгения Гараничева из Тюменской области на 58,3 секунды.

«Серебро» с одним промахом завоевал Петр Пащенко из ХМАО, бронза досталась Александру Логинову из Тюменской области, который допустил четыре ошибки при стрельбе.

Отметим, что Александр Поварницын был единственным представителем Удмуртии в гонке с общего старта.