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      Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын занял 5 место в масс-старте на чемпионате России

      08:40, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      08:40, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      82
      0
      #спорт\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Тюмень
      Фото: Пресс-служба СБР
      82
      0

      Стреляющий лыжник из родникового края допустил три промаха на огневых рубежах.

      Тюмень. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын занял 5 место в масс-старте на чемпионате России. Стреляющий лыжник допустил три промаха на огневых рубежах.

      На финише Поварницын отстал от победителя гонки Евгения Гараничева из Тюменской области на 58,3 секунды.

      «Серебро» с одним промахом завоевал Петр Пащенко из ХМАО, бронза досталась Александру Логинову из Тюменской области, который допустил четыре ошибки при стрельбе.

      Отметим, что Александр Поварницын был единственным представителем Удмуртии в гонке с общего старта.

      08:40, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      82
      0
      #спорт\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Тюмень
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