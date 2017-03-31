Участие в нем подтвердили нефтекамский «Торос» и пермский «Молот-Прикамье».

Ижевск. Хоккейный турнир памяти Тарасова состоится в Ижевске с 4 по 6 августа. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь», участие в нем подтвердили нефтекамский «Торос» и пермский «Молот-Прикамье».

«В рамках предсезонной подготовки принято решение сдвинуть на более ранние сроки проведения турнира памяти Тарасова. Соревнования пройдут с 4 по 6 августа», - говорится в сообщении клуба.

Ранее главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин сообщил, что контракты с тренерским штабом действуют до конца апреля 2017 года. «Ижсталь» в сезоне 2016-2017 гг. пробилась в плей-офф с 16 места, где уступила «Торпедо» из Усть-Каменогорска в серии со счетом 4:1.