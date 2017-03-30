Встреча, проходившая накануне в столице Удмуртии, завершилась со счетом 76:74 в пользу хозяев паркета.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские «Купол-Родники» обыграли «Новосибирск» в третьем матче ¼ Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 76:74 в пользу хозяев паркета.

В первой четверти гости были чуть удачливее и точнее, благодаря чему смогли уйти в небольшой отрыв от «Родников». Второй игровой отрезок команды также провели на равных и отрыв гостей вырос лишь на одно очко.

После большого перерыва лучшая команда регулярного чемпионата вновь не смогла ощутимо увеличить преимущество перед клуб из столицы Удмуртии и десятиминутка закончилась при счете 62:55 в пользу «Новосибирска». В заключительном игровом отрезке «Купол-Родники» смогли не только догнать соперника, но и выйти вперед в самом конце поединка, сохранив преимущество до финальной сирены.

В итоге, 76:74 в пользу баскетболистов из Удмуртии. Таким образом счет в серии стал 2:1 в пользу «Новосибирска», который выиграл две прошлые встречи, проходившие в Сибири.