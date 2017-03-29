Появилось видео межрегиональных соревнований сотрудников УФСБ России

Традиционная матчевая встреча по спорту «Глазовская звезда» состоялась в выходные.

Глазов. Удмуртия. Сотрудники УФСБ нескольких регионов России соревновались в Глазове. Видео с «Глазовской звезды» появилось в Сети. Среди сотрудников органов госбезопасности Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Кировской области и Пермского края выбрали лучших пловцов, шахматистов, волейболистов, лыжников и стрелков.

Соревнования, посвященные 100-летию образования органов федеральной службы безопасности, состоялись 24 и 25 марта. В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан, серебро – у представителей Удмуртии, бронза досталась команде из Кировской области.