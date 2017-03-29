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      Появилось видео межрегиональных соревнований сотрудников УФСБ России

      20:00, 29 марта, 2017
      Дарья Саушина
      20:00, 29 марта, 2017
      Дарья Саушина
      446
      0
      #спорт\n#ФСБ\n#Глазов\n#видео\n#Удмуртия
      Фото: Управление ФСБ по Удмуртии
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      Традиционная матчевая встреча по спорту «Глазовская звезда» состоялась в выходные.

      Глазов. Удмуртия. Сотрудники УФСБ нескольких регионов России соревновались в Глазове. Видео с «Глазовской звезды» появилось в Сети. Среди сотрудников органов госбезопасности Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Кировской области и Пермского края выбрали лучших пловцов, шахматистов, волейболистов, лыжников и стрелков.

      Соревнования, посвященные 100-летию образования органов федеральной службы безопасности, состоялись 24 и 25 марта. В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан, серебро – у представителей Удмуртии, бронза досталась команде из Кировской области.

      Соревнования между сотрудниками УФСБ России нескольких регионов прошли в Глазове

      Борьба развернулась в лыжных гонках, плавании, шахматах, стрельбе из пистолета и волейболу. https://susanin.news/udmurtia/society/20170328-234218/#hcq=Cnqggfq


      20:00, 29 марта, 2017
      Дарья Саушина
      446
      0
      #спорт\n#ФСБ\n#Глазов\n#видео\n#Удмуртия
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