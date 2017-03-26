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      Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 8 место в преследовании на чемпионате России

      11:07, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      11:07, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      144
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#Тюмень
      Фото: vk.com/kaisheva_uliana
      144
      0

      Победительницей гонки стала Светлана Миронова из Свердловской области.

      Уват. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 8 место в пасьюте на чемпионате России. Победительницей гонки стала Светлана Миронова из Свердловской области, которая была первой в спринте.

      Миронова преодолела дистанцию за 33 минуты и 1,6 секунды. Представительница родникового края отстала от лидера на минуту и 36,9 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

      «Серебро» досталось Ирине Услугиной, которая в спринте была третьей и смогла подняться на строчку выше. Бронзовую медаль выиграла Анастасия Загоруйко, которая накануне была пятой.

      В свою очередь «серебряный» призер спринта Дарья Виролайнен по результатам преследования опустилась на пятое место.

      11:07, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      144
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#Тюмень
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