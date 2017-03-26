Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 8 место в преследовании на чемпионате России

Победительницей гонки стала Светлана Миронова из Свердловской области.

Уват. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 8 место в пасьюте на чемпионате России. Победительницей гонки стала Светлана Миронова из Свердловской области, которая была первой в спринте.

Миронова преодолела дистанцию за 33 минуты и 1,6 секунды. Представительница родникового края отстала от лидера на минуту и 36,9 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

«Серебро» досталось Ирине Услугиной, которая в спринте была третьей и смогла подняться на строчку выше. Бронзовую медаль выиграла Анастасия Загоруйко, которая накануне была пятой.

В свою очередь «серебряный» призер спринта Дарья Виролайнен по результатам преследования опустилась на пятое место.