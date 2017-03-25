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      Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 7 место в спринте на чемпионате России

      11:19, 25 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      11:19, 25 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      197
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#Тюмень
      Фото: vk.com/kaisheva_uliana
      197
      0

      Стреляющая лыжница не допустила промахов на огневых рубежах.

      Уват. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 7 место в спринтерской гонке на чемпионате России, который проходит в Увате. По ходу дистанции стреляющая лыжница из Можги не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, однако проиграла лидерам ходом.

      Победительницей гонки стала Светлана Миронова, преодолевшая дистанцию за 22 минуты 7,5 секунды, «серебро» завоевала Дарья Виролайнен, бронзовая медаль досталась Ирине Услугиной.

      Также в пятерке сильнейших финишировали Виктория Сливко и Анастасия Загоруйко.

      Еще одна представительница Удмуртии Светлана Бочкарева финишировала одиннадцатой.

      11:19, 25 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      197
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#Тюмень
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