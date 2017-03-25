Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 7 место в спринте на чемпионате России

Стреляющая лыжница не допустила промахов на огневых рубежах.

Уват. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 7 место в спринтерской гонке на чемпионате России, который проходит в Увате. По ходу дистанции стреляющая лыжница из Можги не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, однако проиграла лидерам ходом.

Победительницей гонки стала Светлана Миронова, преодолевшая дистанцию за 22 минуты 7,5 секунды, «серебро» завоевала Дарья Виролайнен, бронзовая медаль досталась Ирине Услугиной.

Также в пятерке сильнейших финишировали Виктория Сливко и Анастасия Загоруйко.

Еще одна представительница Удмуртии Светлана Бочкарева финишировала одиннадцатой.