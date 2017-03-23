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      Ижевские «Купол-Родники» потерпели разгромное поражение в первом матче плей-офф

      18:00, 23 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      18:00, 23 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      109
      0
      #Ижевск\n#Новосибирск\n#завод
      Фото: vk.com/bkrodniki
      109
      0

      Выездная игра против «Новосибирска» закончилась со счетом 97:52 в пользу хозяев паркета.

      Новосибирск. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» потерпели разгромное поражение в первом матче плей-офф Суперлиги-1. Выездная игра против «Новосибирска» закончилась со счетом 97:52 в пользу хозяев паркета.

      Уже в первой четверти стало понятно, что восьмой команде «регулярки» будет не легко в борьбе с лидером. Стартовая десятиминутка завершилась со счетом 28:9 в пользу хозяев площадки. Во втором игровом отрезке команды играли на равных, и разница в счете осталась практически прежней – 47:26.

      После перерыва «Новосибирск» вновь нарастил обороты, и заключительная четверть начиналась при разнице в 39 очков (78:39), превратившись в формальность.

      Самым результативным в этой игре у клуба из столицы Удмуртии стал Алексей Карпеко, набравший 10 очков. У «Новосибирска» по этому показателю лучшими были Константин Помогалов (21 очко) и Глеб Голдырев (18 очков).

      Следующая игра состоится также в Новосибирске. Она пройдет 24 марта.

      18:00, 23 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      109
      0
      #Ижевск\n#Новосибирск\n#завод
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