Ижевские «Купол-Родники» потерпели разгромное поражение в первом матче плей-офф

Выездная игра против «Новосибирска» закончилась со счетом 97:52 в пользу хозяев паркета.

Новосибирск. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» потерпели разгромное поражение в первом матче плей-офф Суперлиги-1. Выездная игра против «Новосибирска» закончилась со счетом 97:52 в пользу хозяев паркета.

Уже в первой четверти стало понятно, что восьмой команде «регулярки» будет не легко в борьбе с лидером. Стартовая десятиминутка завершилась со счетом 28:9 в пользу хозяев площадки. Во втором игровом отрезке команды играли на равных, и разница в счете осталась практически прежней – 47:26.

После перерыва «Новосибирск» вновь нарастил обороты, и заключительная четверть начиналась при разнице в 39 очков (78:39), превратившись в формальность.

Самым результативным в этой игре у клуба из столицы Удмуртии стал Алексей Карпеко, набравший 10 очков. У «Новосибирска» по этому показателю лучшими были Константин Помогалов (21 очко) и Глеб Голдырев (18 очков).

Следующая игра состоится также в Новосибирске. Она пройдет 24 марта.