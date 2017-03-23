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      Следж-хоккеисты Удмуртии взяли «серебро» чемпионата России

      10:23, 23 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      10:23, 23 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      18
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Победа\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      18
      0

      В заключительной игре команда обыграла московских «Белых медведей» со счетом 3:0.

      Ижевск. Удмуртия. Команда следж-хоккеистов «Удмуртия» стала серебряным призером чемпионата России. Как сообщают в группе во «ВКонтакте», в финальной игре они встретились с «Белыми медведями» из Москвы.

      «Игра была вязкой, но уже в первом периоде удалось открыть счёт удмуртам, шайбу в ворота противника забросил Евгений Петров. Во втором периоде счёт командам изменить не удалось. В третьи шайбы забросили Иван Кузнецов и Павел Широбоков. Итог 3:0 в пользу СХК «Удмуртия», - говорится в сообщении.

      За два этапа чемпионата удмуртская команда набрала 28 очков.

      Напомним, на первом этапе соревнований «Удмуртия» также заняла второе

      10:23, 23 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      18
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Победа\n#Удмуртия
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