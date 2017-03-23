Следж-хоккеисты Удмуртии взяли «серебро» чемпионата России

В заключительной игре команда обыграла московских «Белых медведей» со счетом 3:0.

Ижевск. Удмуртия. Команда следж-хоккеистов «Удмуртия» стала серебряным призером чемпионата России. Как сообщают в группе во «ВКонтакте», в финальной игре они встретились с «Белыми медведями» из Москвы.

«Игра была вязкой, но уже в первом периоде удалось открыть счёт удмуртам, шайбу в ворота противника забросил Евгений Петров. Во втором периоде счёт командам изменить не удалось. В третьи шайбы забросили Иван Кузнецов и Павел Широбоков. Итог 3:0 в пользу СХК «Удмуртия», - говорится в сообщении.

За два этапа чемпионата удмуртская команда набрала 28 очков.

Напомним, на первом этапе соревнований «Удмуртия» также заняла второе.