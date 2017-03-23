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      Призер Олимпиады Иван Черезов оценил выступление биатлонистов из Удмуртии в текущем сезоне

      10:02, 23 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      10:02, 23 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      55
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Иван Черезов\n#Ульяна Кайшева\n#Россия\n#Удмуртия
      55
      0

      По его словам, самое главное, что Ульяна Кайшева и Александр Поварницын перспективные и у них есть потенциал.

      Ижевск. Удмуртия. Экс-биатлонист сборной России, чемпион мира Иван Черезов оценил выступление биатлонистов из Удмуртии Ульяны Кайшевой и Александра Поварницына в текущем сезоне. По словам серебряного призера Олимпиады, самое главное, что эти спортсмены перспективные и у них есть потенциал.

      «Если говорить о Кайшевой и Поварницыне – самое главное, что они перспективные, у них есть потенциал. Нужно, чтобы им давали больше шансов», - рассказал «Сусанину» Иван Черезов.

      Он также отметил, что 31 марта тренерский штаб сборной соберется на совет, где определится расширенный состав команды, а позднее, в конце апреля, наставники сузят его.

      «Если Кайшева попадет в него, то будет больше шансов попасть на кубок мира и в основную команду, которая поедет на Олимпиаду», - сказал Черезов.

      В этом сезоне стреляющая лыжница из Можги приняла участие в нескольких гонках на этапе кубка мира.

      Напомним, что в марте 2016 года известный российский биатлонист объявил о завершении карьеры, после чего стал руководителем спортивных проектов концерна «Калашников».

      10:02, 23 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      55
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Иван Черезов\n#Ульяна Кайшева\n#Россия\n#Удмуртия
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