Лыжник из Удмуртии Антон Шамшурин завоевал золото на Специальной Олимпиаде

Соревнования проходят в Австрии.

Австрия. Лыжник из Удмуртии Антон Шамшурин завоевал золото на Всемирной зимней Специальной Олимпиаде в гонке на 10 км. Как сообщает пресс-служба Минспорта республики, соревнования проходят с 14 по 25 марта в австрийских городах Шладминг, Рамзау-ам-Дахштайн и Грац.

Лыжные гонки 10 км:

1 место - Антон Шамшурин (Россия/Удмуртия) 28.56,2

2 место - Егоров Василий (Россия) 29.44,7

3 место - Кевин Бурба (Германия) 31.09,3

Наша справка: Всемирная Специальная Олимпиада (SOI) – соревнования, направленные на социальную адаптацию и интеграцию в общество людей с нарушениями интеллекта. Состязания проходят в восьми видах спорта: флорбол, хоккей на полу, фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, снегоступинг и лыжные гонки.