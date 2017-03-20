  • $ 57.93 ↓
  • € 62.37 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Лыжник из Удмуртии Антон Шамшурин завоевал золото на Специальной Олимпиаде

      12:32, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      12:32, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      169
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжи\n#лыжный спорт
      Фото: pixabay.com
      169
      0

      Соревнования проходят в Австрии.

      Австрия. Лыжник из Удмуртии Антон Шамшурин завоевал золото на Всемирной зимней Специальной Олимпиаде в гонке на 10 км. Как сообщает пресс-служба Минспорта республики, соревнования проходят с 14 по 25 марта в австрийских городах Шладминг, Рамзау-ам-Дахштайн и Грац.

      Лыжные гонки 10 км:

      1 место - Антон Шамшурин (Россия/Удмуртия) 28.56,2

      2 место - Егоров Василий (Россия) 29.44,7

      3 место - Кевин Бурба (Германия) 31.09,3

      Наша справка: Всемирная Специальная Олимпиада (SOI) – соревнования, направленные на социальную адаптацию и интеграцию в общество людей с нарушениями интеллекта. Состязания проходят в восьми видах спорта: флорбол, хоккей на полу, фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, снегоступинг и лыжные гонки.

      12:32, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      169
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжи\n#лыжный спорт
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа