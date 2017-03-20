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      Гандболистки ижевского «Университета» одержали три победы в домашнем туре

      09:00, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      129
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Уфа\n#Кубань
      Фото: pixabay.com
      129
      0

      Игры прошли в рамках финального этапа чемпионата России среди дублирующих составов команд Суперлиги.

      Ижевск. Гандболистки ижевского «Университета» одержали три победы в домашнем туре. Как сообщает официальный сайт «студенток», встречи прошли в рамках финального этапа чемпионата России среди дублирующих составов команд Суперлиги.

      Результаты игр:

      Уфа-Алиса 27:23 Ставрополье-СКФУ

      Университет 26:24 Кубань

      Кубань 31:16 Уфа-Алиса

      Ставрополье-СКФУ 26:32 Университет

      Кубань 48:22 Ставрополье-СКФУ

      Университет 22:21 Уфа-Алиса

      На данный момент команда из Ижевска находится на 7 месте. В активе клуба 22 очка. У ближайшего преследователя «Уфы» 14 зачетных баллов.

      09:00, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      129
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Уфа\n#Кубань
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