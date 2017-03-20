Игры прошли в рамках финального этапа чемпионата России среди дублирующих составов команд Суперлиги.
Ижевск. Гандболистки ижевского «Университета» одержали три победы в домашнем туре. Как сообщает официальный сайт «студенток», встречи прошли в рамках финального этапа чемпионата России среди дублирующих составов команд Суперлиги.
Результаты игр:
Уфа-Алиса 27:23 Ставрополье-СКФУ
Университет 26:24 Кубань
Кубань 31:16 Уфа-Алиса
Ставрополье-СКФУ 26:32 Университет
Кубань 48:22 Ставрополье-СКФУ
Университет 22:21 Уфа-Алиса
На данный момент команда из Ижевска находится на 7 месте. В активе клуба 22 очка. У ближайшего преследователя «Уфы» 14 зачетных баллов.