Игры прошли в рамках финального этапа чемпионата России среди дублирующих составов команд Суперлиги.

Ижевск. Гандболистки ижевского «Университета» одержали три победы в домашнем туре. Как сообщает официальный сайт «студенток», встречи прошли в рамках финального этапа чемпионата России среди дублирующих составов команд Суперлиги.

Результаты игр:

Уфа-Алиса 27:23 Ставрополье-СКФУ

Университет 26:24 Кубань

Кубань 31:16 Уфа-Алиса

Ставрополье-СКФУ 26:32 Университет

Кубань 48:22 Ставрополье-СКФУ

Университет 22:21 Уфа-Алиса

На данный момент команда из Ижевска находится на 7 месте. В активе клуба 22 очка. У ближайшего преследователя «Уфы» 14 зачетных баллов.