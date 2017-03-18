Хоккейный клуб «Ижсталь» расстался с 10 игроками

Первый тренировочный сбор с оставшимися в составе команды хоккеистами начнется уже 20 марта.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» покинули 10 игроков. Список выбывших из состава опубликовали на интернет-странице команды.

Первый тренировочный сбор, где начнется подготовка к следующему сезону, стартует 20 марта, но без вратаря Антона Кислицина, защитников Евгения Вахрушева, Григория Глебова, Николая Жилина, Дмитрия Лоптева, нападающих Андрея Ногина, Алексея Трандина, Владимира Королева, Андрея Иванова и Валентина Артамонова.

Руководство клуба и тренерский штаб поблагодарили хоккеистов за игру в минувшем сезоне.

Ранее главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин сообщил, что контракты с тренерским штабом действуют до конца апреля 2017 года.

«Ижсталь» в сезоне 2016-2017 гг пробилась в плей-офф с 16 места, где уступила «Торпедо» из Усть-Каменогорска в серии со счетом 4:1.