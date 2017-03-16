Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Удмуртской Республики.

Ижевск. Удмуртия. «Зенит-Ижевск» в товарищеском матче переиграл «Носту». Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Удмуртской Республики.

Встреча прошла в рамках подготовительного сбора, который проходит в Турции. В составе «Зенита» отличились Павел Орлов, Денис Талалай, Максим Малаховский, Алексей Шебанов.

Позднее клуб проведет игры с «Витебском», казахстанским «Жетысу» и «Авангардом». Игры состоятся 18, 22 и 27 марта.

Напомним, ранее клуб из Ижевска в товарищеском турнире разгромил молодежный состав «Уфы», одержал победу над дублерами «Урала», сыграл вничью с пензенским «Зенитом», проиграл челнинскому «КамАЗу», а также с минимальным счетом победил ульяновскую «Волгу»