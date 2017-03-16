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      Новости Удмуртии

      «Зенит-Ижевск» в товарищеском матче переиграл «Носту»

      09:00, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      217
      0
      #Ижевск\n#футбол\n#Турция\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
      Фото: ИА "Сусанин"
      217
      0

      Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Удмуртской Республики.

      Ижевск. Удмуртия. «Зенит-Ижевск» в товарищеском матче переиграл «Носту». Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Удмуртской Республики.

      Встреча прошла в рамках подготовительного сбора, который проходит в Турции. В составе «Зенита» отличились Павел Орлов, Денис Талалай, Максим Малаховский, Алексей Шебанов.

      Позднее клуб проведет игры с «Витебском», казахстанским «Жетысу» и «Авангардом». Игры состоятся 18, 22 и 27 марта.

      Напомним, ранее клуб из Ижевска в товарищеском турнире разгромил молодежный состав «Уфы», одержал победу над дублерами «Урала», сыграл вничью с пензенским «Зенитом», проиграл челнинскому «КамАЗу», а также с минимальным счетом победил ульяновскую «Волгу»

      09:00, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      217
      0
      #Ижевск\n#футбол\n#Турция\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит

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