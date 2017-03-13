Соревнования прошли в Мариборе Словении.

Марибор. Словения. Спортсмены из Удмуртии Николай Килин и Юлия Каримова стали чемпионами Европы в составе сборной России по стрельбе из пневматического оружия. Как сообщает пресс-служба Минспорта республики, соревнования прошли с 6 по 12 марта, в словенском Мариборе.

Упражнение «пневматический пистолет, дистация 10 метров». Командный зачет:

1 место – Россия (Николай Килин, Владимир Гончаров, Артём Черноусов) – 1734 очка;

2 место – Украина (Павло Коростылёв, Виктор Банкин, Олег Омельчук) – 1728 очков;

3 место – Сербия (Дамир Микец, Дуско Петров, Дмитрий Гргич) – 1727 очков.

Упражнение «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» женщины:

«Пневматическая винтовка, 10м. Женщины». Командный зачёт:

1 место – Россия (Юлия Каримова, Дарья Вдовина, Анастасия Галашина) – 1251.5 очка;

2 место – Хорватия (Снежана Пешич, Валентина Густин, Марта Зелкович) – 1245.3 очка;

3 место – Чехия (Никола Мазурова, Анета Брабкова, Габриэла Вогнарова) – 1244.2 очка.