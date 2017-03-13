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Новости Удмуртии

Голкипер из Ижевска Никита Медведев может выйти в основе во второй игре «Ростова» против «Манчестера»

12:40, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
12:40, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Англия\n#Великобритания\n#Ростов-на-Дону\n#Манчестер\n#Ростов
Фото: fc-rostov.ru
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Как сообщил главный тренер команды с берегов Дона Иван Данильянц, основной страж ворот Сослан Джанаев продолжает восстанавливаться после повреждения плеча.

Ростов-на-Дону. Голкипер из Ижевска Никита Медведев может выйти в основе во второй игре Ростова против «Манчестера» в рамках 1/8 Лиги Европы УЕФА. Как сообщил в интервью клубной пресс-службе Иван Данильянц, основной страж ворот Сослан Джанаев продолжает восстановление после повреждения плеча.

«Он (Джанаев) приступил к работе, занимается в общей группе. Есть остаточные болевые ощущения, это бесследно не проходит. Но он должен приобрести чувство уверенности в своих силах, и только после этого он сможет выйти на поле. Думаю, что в матче с «МЮ» мы его не увидим», - сообщил Данильянц.

Напомним, что первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА закончился со счетом 1:1. Голы забили Бухаров и Мхитарян.

12:40, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
386
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Англия\n#Великобритания\n#Ростов-на-Дону\n#Манчестер\n#Ростов

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