Команда из Удмуртии продолжает оставаться в зоне плей-офф российской мини-футбольной Суперлиги.

Ухта. Глазовский «Прогресс» сыграл вничью во втором поединке против «Ухты». Команда из Удмуртии продолжает оставаться в зоне плей-офф российской мини-футбольной Суперлиги.

Встреча закончилась с непривычным для этого вида спорта счетом – 0:0. Результат в большей степени не устраивал наставника «Прогресса» так как команда борется за важные очки, которые позволят занять более высокое место перед плей-офф. «Ухта» же напротив потеряла шансы на попадание в серию игр на вылет, поэтому не имеет глобальных задач в текущем чемпионате.

В связи с этим наставник глазовчан Игорь Путилов в концовке матча сменил вратаря на пятого «полевого» игрока. Клуб из Удмуртской Республики имел возможность отличиться, реализовав большинство, однако мяч с линии ворот вынес Смирнов, который подстраховал голкипера хозяев площадки Салахова.

В итоге «Прогресс» увез из Ухты 4 очка. На данный момент в активе команды 30 зачетных баллов и 7 строчка в турнирной таблице.

«Сегодня получилась другая игра. И соперник и вчера действовал неплохо, и тем более сегодня. Наша же команда неудачно вошла в игру. Был план сыграть в три четверки, чтобы до перерыва измотать противника, а во втором тайме этим воспользоваться. Он отчасти сработал, но без забитых мячей не бывает побед», - приводит слова Игоря Путилова пресс-служба МФК «Ухта».

В свою очередь игрок глазовского коллектива Артур Мелконян заявил, что его команда ехала на выезд за шестью очками, однако команде «может быть, не хватило мастерства, чтобы вскрыть оборону «Ухты».

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