Вавож. Удмуртия. Неустойка от недобросовестного подрядчика при строительстве Какможской школы вернулась в бюджет Удмуртии. Радостным событием поделился в соцсетях глава Вавожского района республики Сергей Зорин.

«Помните ситуацию с капитальным ремонтом Какможской школы? Первый подрядчик получил аванс, но свои обязательства так и не выполнил. Тогда у жителей возникли вполне понятные переживания: удастся ли вернуть бюджетные средства? Многие утвердительно писали, что это невозможно. Сегодня могу с уверенностью сказать — нам удалось отстоять интересы района», — написал Зорин.

Он поведал, что на протяжении 18 месяцев в арбитражных судах было рассмотрено пять дел с участием администрации Вавожского района. По итогам рассмотрения дел, в том числе в апелляционной инстанции, судебные акты вступили в законную силу.

«В результате мы добились справедливости — аванс в полном объеме возвращён в бюджет республики. Взысканы неустойка и проценты за пользование чужими денежными средствами. Благодарю всех, кто переживал и верил! У нас получилось!» — подытожил глава района.

Напомним, школу удалось открыть под Новый год 2026-го.