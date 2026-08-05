Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года в Удмуртии приёмные семьи приняли пять одиноких пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В регионе практику создания приёмных семей, чтобы одинокие пенсионеры жили не в стационаре, а в более привычной обстановке, распространяют с 2022 года. С того момента новые семьи обрели 28 человек.

Такой формат помогает пожилым людям и инвалидам сохранить привычный образ жизни, общение и положительные эмоции. Сотрудники Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения контролируют условия проживания и качество ухода за пенсионерами.

Одной из первых участниц проекта стала жительница Селтинского района Елена. В 2022 году она перевезла к себе Татьяну Лобанову и её маму Валентину. Татьяна является инвалидом первой группы и передвигается на коляске, а её мать в силу возраста уже не может обеспечить дочке должный уход и сама нуждается в заботе. Поэтому женщины заключили трёхсторонний договор о создании приёмной семьи и переехали к Елене, у которой в доме были созданы условия для передвижения на коляске.

«Узнав об обстоятельствах Татьяны и Валентины Александровны, я решила предложить им вариант приёмной семьи. Татьяна – очень творческий человек с активной жизненной позицией. Она участвует во многих проектах Всероссийского общества инвалидов, например, «Творчество для СВОих», в проектах районного дома культуры, среди которых «Музыка в сердце, танец в душе», «Селты в театре». Валентина Александровна увлекается вышивкой лентами, с 2024 года она проводит благотворительные выставки-продажи своих работ и передаёт деньги в поддержку бойцов СВО в память о сыне», — рассказала Елена.