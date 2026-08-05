Сарапул. Удмуртия. Власти Сарапульского района отреагировали на обращение жительницы деревни Сергеево, пожаловавшейся на отсутствие моста через речку. На комментарий под постом и.о. главы Удмуртии Ольги Абрамовой ответил руководитель Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

По словам женщины, из-за неисправной переправы экстренные службы не могли оперативно добраться до очага недавнего пожара, а в межсезонье дороги в деревне становятся труднопроходимыми.

Глава района пояснил, что ремонт моста в текущих условиях невозможен: для этого требуется разработка проектно-сметной документации с последующим прохождением государственной экспертизы. Средств на проведение таких работ в районном бюджете нет. Кроме того, он добавил, что в деревне на начало года проживало 44 человека.

«Дополнительно сообщаем, что данный объект в муниципальной собственности не числится. Администрацией района будут приняты меры по определению варианта решения данного вопроса в срок до 1 сентября текущего года», — написал Шарафутдинов.