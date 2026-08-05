Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжает расширяться сеть торговых точек, где покупатели могут снять наличные при оплате картой. По данным Отделения — Национального банка по Удмуртской Республике, на 1 апреля 2026 года услугу предоставляли 604 организации — на 6% больше, чем год назад.

Сервис доступен во всех городах и районах региона и особенно востребован в отдаленных населенных пунктах, где нет банкоматов и офисов банков.

При оплате покупки достаточно предупредить кассира о желании получить наличные — сумма будет включена в чек. В день можно снять не более 5 тысяч рублей, в месяц — до 30 тысяч. Торговая точка комиссию не берет, но банк-эмитент карты может устанавливать свои тарифы.