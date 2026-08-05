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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии выросло число точек торговли с услугой «наличные на кассе»

10:14, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии выросло число точек торговли с услугой «наличные на кассе»
10:14, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
115
0
#Удмуртия\n#наличные деньги
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Получить деньги без банкомата можно уже в 604 магазинах и на АЗС республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжает расширяться сеть торговых точек, где покупатели могут снять наличные при оплате картой. По данным Отделения — Национального банка по Удмуртской Республике, на 1 апреля 2026 года услугу предоставляли 604 организации — на 6% больше, чем год назад.

Сервис доступен во всех городах и районах региона и особенно востребован в отдаленных населенных пунктах, где нет банкоматов и офисов банков.

При оплате покупки достаточно предупредить кассира о желании получить наличные — сумма будет включена в чек. В день можно снять не более 5 тысяч рублей, в месяц — до 30 тысяч. Торговая точка комиссию не берет, но банк-эмитент карты может устанавливать свои тарифы.

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10:14, 05 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
115
0
#Удмуртия\n#наличные деньги