Ижевск. Удмуртия. Бывший гражданин Великобритании, а ныне гражданин России Айден Миннис (Aiden Minnis), ушедший на СВО из Удмуртии, поделился новым видеообращением из зоны боевых действий. В кадре боец попирает ногами «Юнион Джек» — государственный флаг Великобритании.

«Как видите, я стою на флаге Соединённого Королевства. Также известном, как «фартук мясника». Это страна, где я родился, хотя и не страна моих предков. Прежде чем объяснить, что означает этот флаг, я хочу кое-что сказать. Прежде всего, Его Величеству королю и всем сменявшим друг друга британским правительствам», — сказал Айден Миннис.

Далее он заявил, что власти Британии «сочли возможным использовать СМИ против него», начав кампанию по очернению.

«Они преследуют меня и мою семью, присылают угрозы сексуального насилия, угрозы убийством. Они сочли необходимым внести моё имя на сайт "Миротворец" [сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ — прим. ред.], выдвинув против меня ложные обвинения во вторжении и убийстве мирных жителей. Этому нет абсолютно никаких доказательств. <…> Если мне суждено умереть, значит, так тому и быть», — отметил Айден Миннис.

Он подчеркнул, что присягнул на верность российскому флагу, российскому народу и российскому правительству; Великобритании такой присяги он не давал и никогда бы не дал: «Для меня это — до победы или до смерти».

«Теперь меня официально лишили британского гражданства, чему я только рад, потому что хочу полностью отмежеваться от британского правительства», — сказал боец СВО.

Говоря же о флаге, Айден Миннис пояснил, что для него стяг симолизирует столетия рабства, империализма, уничтожения целых культур; массовый геноцид народов по всему миру, включая Республику Ирландию

В завершении видеообращения Айден Миннис «послал на три буквы» Его Величество, Британскую королевскую семью и правительство Соединённого Королевства. После этого он демонстративно сжёг государственный флаг Великобритании.

Отметим, что официально «Юнион Джек» представляет собой комбинацию крестов святого Георгия (Англия), святого Андрея (Шотландия) и святого Патрика (Ирландия). Название образовано от слова union (союз) и морского термина jack (гюйс, носовой флаг корабля).

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