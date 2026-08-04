Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

«Удмуртский» ирландец Айден Миннис сжёг флаг Великобритании в зоне СВО

17:10, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
«Удмуртский» ирландец Айден Миннис сжёг флаг Великобритании в зоне СВО
17:10, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
21
0
#СВО\n#Великобритания\n#Ирландия
Источник фото: Айден Миннис
21
0

Боец также рассказал, что его лишили британского гражданства.

Ижевск. Удмуртия. Бывший гражданин Великобритании, а ныне гражданин России Айден Миннис (Aiden Minnis), ушедший на СВО из Удмуртии, поделился новым видеообращением из зоны боевых действий. В кадре боец попирает ногами «Юнион Джек» — государственный флаг Великобритании.

«Как видите, я стою на флаге Соединённого Королевства. Также известном, как «фартук мясника». Это страна, где я родился, хотя и не страна моих предков. Прежде чем объяснить, что означает этот флаг, я хочу кое-что сказать. Прежде всего, Его Величеству королю и всем сменявшим друг друга британским правительствам», — сказал Айден Миннис.

Далее он заявил, что власти Британии «сочли возможным использовать СМИ против него», начав кампанию по очернению.

«Они преследуют меня и мою семью, присылают угрозы сексуального насилия, угрозы убийством. Они сочли необходимым внести моё имя на сайт "Миротворец" [сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ — прим. ред.], выдвинув против меня ложные обвинения во вторжении и убийстве мирных жителей. Этому нет абсолютно никаких доказательств. <…> Если мне суждено умереть, значит, так тому и быть», — отметил Айден Миннис.

Он подчеркнул, что присягнул на верность российскому флагу, российскому народу и российскому правительству; Великобритании такой присяги он не давал и никогда бы не дал: «Для меня это — до победы или до смерти».

«Теперь меня официально лишили британского гражданства, чему я только рад, потому что хочу полностью отмежеваться от британского правительства», — сказал боец СВО.

Говоря же о флаге, Айден Миннис пояснил, что для него стяг симолизирует столетия рабства, империализма, уничтожения целых культур; массовый геноцид народов по всему миру, включая Республику Ирландию

В завершении видеообращения Айден Миннис «послал на три буквы» Его Величество, Британскую королевскую семью и правительство Соединённого Королевства. После этого он демонстративно сжёг государственный флаг Великобритании.

Отметим, что официально «Юнион Джек» представляет собой комбинацию крестов святого Георгия (Англия), святого Андрея (Шотландия) и святого Патрика (Ирландия). Название образовано от слова union (союз) и морского термина jack (гюйс, носовой флаг корабля).

18+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:10, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
21
0
#СВО\n#Великобритания\n#Ирландия