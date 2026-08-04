Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству тропы здоровья в Ленинском районе. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обустроить дороги, тротуары, площадки, а также водоотводные канавы и пешеходные ограждения на участке, расположенном в 455 метрах к юго-западу от дома №115 по улице Автономной. В перечень работ также входит озеленение.

Начальная цена контракта составляет 8,4 млн рублей и в ходе торгов может быть снижена. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск». Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2026 года.