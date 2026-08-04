Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

В Ленинском районе Ижевска появится тропа здоровья

16:27, 04 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ленинском районе Ижевска появится тропа здоровья
16:27, 04 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тропа здоровья
Источник фото: Яндекс карты
35
0

На благоустройство территории в районе улицы Автономной из бюджета направят более 8,4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству тропы здоровья в Ленинском районе. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обустроить дороги, тротуары, площадки, а также водоотводные канавы и пешеходные ограждения на участке, расположенном в 455 метрах к юго-западу от дома №115 по улице Автономной. В перечень работ также входит озеленение.

Начальная цена контракта составляет 8,4 млн рублей и в ходе торгов может быть снижена. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск». Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2026 года.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:27, 04 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тропа здоровья