На благоустройство территории в районе улицы Автономной из бюджета направят более 8,4 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству тропы здоровья в Ленинском районе. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит обустроить дороги, тротуары, площадки, а также водоотводные канавы и пешеходные ограждения на участке, расположенном в 455 метрах к юго-западу от дома №115 по улице Автономной. В перечень работ также входит озеленение.
Начальная цена контракта составляет 8,4 млн рублей и в ходе торгов может быть снижена. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск». Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2026 года.
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