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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пятерых граждан Азербайджана выдворили за незаконную продажу овощей в Удмуртии

16:12, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Пятерых граждан Азербайджана выдворили за незаконную продажу овощей в Удмуртии
16:12, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
127
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Азербайджан\n#мигранты\n#нарушение\n#Пермь\n#депортация
Источник фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
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Их проводили до международного аэропорта в Перми и посадили на самолёт.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии депортировали пятерых граждан Азербайджана за нарушение российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Они прибыли в Россию по миграционным картам, однако занимались незаконной предпринимательской деятельностью — торговали овощами и фруктами без надлежащих документов. Суд назначил им штраф и принудительное выдворение из России.

Сотрудники проводили их до аэропорта в Перми, откуда они были отправлены на родину.

Всего с начала 2026 года из Удмуртии было выдворено 88 иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство.

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16:12, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
127
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Азербайджан\n#мигранты\n#нарушение\n#Пермь\n#депортация