Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии депортировали пятерых граждан Азербайджана за нарушение российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Они прибыли в Россию по миграционным картам, однако занимались незаконной предпринимательской деятельностью — торговали овощами и фруктами без надлежащих документов. Суд назначил им штраф и принудительное выдворение из России.

Сотрудники проводили их до аэропорта в Перми, откуда они были отправлены на родину.

Всего с начала 2026 года из Удмуртии было выдворено 88 иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство.