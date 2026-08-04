Их проводили до международного аэропорта в Перми и посадили на самолёт.
Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии депортировали пятерых граждан Азербайджана за нарушение российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.
Они прибыли в Россию по миграционным картам, однако занимались незаконной предпринимательской деятельностью — торговали овощами и фруктами без надлежащих документов. Суд назначил им штраф и принудительное выдворение из России.
Сотрудники проводили их до аэропорта в Перми, откуда они были отправлены на родину.
Всего с начала 2026 года из Удмуртии было выдворено 88 иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство.
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