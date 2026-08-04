Ижевск. Удмуртия. В Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии подвели итоги деятельности ведомства за первое полугодие 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, отдельное внимание уделялось контролю за соблюдением статьи 10.1 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Напомним, с 1 марта 2026 года вступили в силу поправки, обязывающие предпринимателей размещать информацию для публичного ознакомления на русском языке. Это касается вывесок, указателей, табличек и названий жилых комплексов. Допускается дополнительное дублирование на языках коренных народов России, однако основная информация должна быть представлена на кириллице.

За отчетный период специалистами управления проведено 59 проверок без участия самих предпринимателей. В адрес хозяйствующих субъектов выдано 55 предостережений о недопустимости нарушений. Кроме того, составлено два протокола об административных правонарушениях.