Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело из-за нарушения прав жителей Воткинска на дорожную инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба Следкома республики.

Речь идёт об участке улицы Гоголя. Как сообщается в группе Народного фронта в Удмуртии, по дороге невозможно передвигаться из-за больших провалов, луж и залежей кирпича.

«В рамках расследования следователями будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание дороги», — говорится в сообщении.