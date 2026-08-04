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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Следком Удмуртии возбудил уголовное дело из-за полуразрушенной дороги в Воткинске

14:40, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Следком Удмуртии возбудил уголовное дело из-за полуразрушенной дороги в Воткинске
14:40, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
81
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#Народный фронт\n#дорога\n#дороги Удмуртии\n#плохие дороги\n#Следком Удмуртии
Источник фото: Народный Фронт Удмуртии
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Зафиксированы провалы грунта, лужи и залежи кирпича.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело из-за нарушения прав жителей Воткинска на дорожную инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба Следкома республики.

Речь идёт об участке улицы Гоголя. Как сообщается в группе Народного фронта в Удмуртии, по дороге невозможно передвигаться из-за больших провалов, луж и залежей кирпича.

«В рамках расследования следователями будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание дороги», — говорится в сообщении.

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14:40, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
81
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Народный фронт\n#дорога\n#дороги Удмуртии\n#плохие дороги\n#Следком Удмуртии