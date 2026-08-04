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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Роман Ефимов на прощание наградил почётными грамотами правительства Удмуртии двух мэров, двух охранников и трёх водителей

12:25, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Роман Ефимов на прощание наградил почётными грамотами правительства Удмуртии двух мэров, двух охранников и трёх водителей
12:25, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Роман Ефимов\n#награждение
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
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Распоряжение стало одним из последних документов, подписанных на посту премьер-министра.

Ижевск. Удмуртия. Одним из последних распоряжений Романа Ефимова на посту премьер-министра Удмуртии стало награждение Почётными грамотами правительства республики. Документ дот 29 июля опубликовали на госпортале нормативно-правовых актов 4 августа.

За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи Роман Ефимов наградил: главу Глазовского района Галину Аверкиеву; глав Ижевска и Можги Дмитрия Чистякова и Эрика Уразова; коллег по кабинету — вице-премьера Тимура Меджитова и главу Миндортранса Геннадия Таранова.

Также Почётной грамоты правительства УР удостоили двоих видеографов пресс-службы, двоих охранников и трёх водителей.

Напомним, Роман Ефимов решил оставить кресло председателя правительства УР.

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12:25, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
65
0
#Роман Ефимов\n#награждение