Ижевск. Удмуртия. Одним из последних распоряжений Романа Ефимова на посту премьер-министра Удмуртии стало награждение Почётными грамотами правительства республики. Документ дот 29 июля опубликовали на госпортале нормативно-правовых актов 4 августа.

За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи Роман Ефимов наградил: главу Глазовского района Галину Аверкиеву; глав Ижевска и Можги Дмитрия Чистякова и Эрика Уразова; коллег по кабинету — вице-премьера Тимура Меджитова и главу Миндортранса Геннадия Таранова.

Также Почётной грамоты правительства УР удостоили двоих видеографов пресс-службы, двоих охранников и трёх водителей.

Напомним, Роман Ефимов решил оставить кресло председателя правительства УР.