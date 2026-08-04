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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Заменой лифтов в Удмуртии может заняться белорусская компания «Могилёвлифтмаш»

11:04, 04 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Заменой лифтов в Удмуртии может заняться белорусская компания «Могилёвлифтмаш»
11:04, 04 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#лифты
Источник фото: Минэк УР
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Предприятие готово выполнять работы «под ключ».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла встреча представителей Удмуртии и белорусского предприятия «Могилёвлифтмаш», посвященная модернизации жилого фонда и развитию двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Удмуртии.

В переговорах приняли участие министр экономики региона Анна Слугина, первый заместитель главы республиканского Минстроя Вячеслав Бачурин, руководители крупных строительных компаний Удмуртии и топ-менеджмент белорусского производителя.

Руководство «Могилёвлифтмаш» представило актуальный модельный ряд лифтового оборудования и подтвердило готовность выполнять полный цикл работ по его установке и обслуживанию. Отдельное внимание участники уделили вопросам замены подъемников с истекшим сроком эксплуатации в многоквартирных домах Удмуртии, в том числе с привлечением средств регионального оператора.

По итогам встречи стороны договорились сформировать рабочую группу, которая займется оперативной проработкой деталей совместных проектов и поддержанием постоянной связи между участниками.

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11:04, 04 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лифты