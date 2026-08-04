Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Жители Удмуртии могут зарегистрироваться на участие в ДЭГ на предстоящих парламентских выборах

09:43, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Жители Удмуртии могут зарегистрироваться на участие в ДЭГ на предстоящих парламентских выборах
09:43, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДЭГ\n#электронное голосование\n#выборы\n#парламент\n#Госдума России\n#Избирком Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
160
0

Подать заявление можно на портале Госуслуг до 14 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 3 августа по 14 сентября идёт приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает Избирком Удмуртии.

В этом году все жители республики смогут проголосовать за кандидатов и партии в электронном формате.

Напомним, впервые ДЭГ в Удмуртии применили на муниципальных выборах в Ижевске, Можге, а также в Кизнерском и Можгинском районах. Таким вариантом голосования воспользовались 58 тыс. избирателей.

Для участия в ДЭГ необходимо иметь учётную запись на портале Госуслуг, а также регистрацию на территории Удмуртии. Для подачи заявления необходимо зайти на Госуслуги, нажать на баннер «Выборы», затем «Дистанционное электронное голосование» и подать заявление.

Само голосование будет проходить с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. Для того чтобы отдать голос, нужно будет зайти на Госуслуги в раздел «Выборы».

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:43, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДЭГ\n#электронное голосование\n#выборы\n#парламент\n#Госдума России\n#Избирком Удмуртии