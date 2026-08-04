Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 3 августа по 14 сентября идёт приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает Избирком Удмуртии.

В этом году все жители республики смогут проголосовать за кандидатов и партии в электронном формате.

Напомним, впервые ДЭГ в Удмуртии применили на муниципальных выборах в Ижевске, Можге, а также в Кизнерском и Можгинском районах. Таким вариантом голосования воспользовались 58 тыс. избирателей.

Для участия в ДЭГ необходимо иметь учётную запись на портале Госуслуг, а также регистрацию на территории Удмуртии. Для подачи заявления необходимо зайти на Госуслуги, нажать на баннер «Выборы», затем «Дистанционное электронное голосование» и подать заявление.

Само голосование будет проходить с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. Для того чтобы отдать голос, нужно будет зайти на Госуслуги в раздел «Выборы».