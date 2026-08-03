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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Первая смена отряда БАРС Удмуртии завершила охрану оборонных объектов

15:52, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Первая смена отряда БАРС Удмуртии завершила охрану оборонных объектов
15:52, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#БАРС
51
0

Добровольцы несли дежурство в течение двух месяцев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии первая смена добровольческого отряда БАРС завершила выполнение задач по охране предприятий военно-промышленного комплекса региона. Два месяца бойцы защищали объекты от возможных атак БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

В составе смены несли службу ветераны боевых действий, в том числе участник специальной военной операции Максим Клейменов. Как рассказал доброволец, за время дежурства личный состав не только осуществлял охрану, но и занимался изучением современных образцов оружия.

По словам бойца, противник постоянно совершенствует тактику применения дронов, внедряя искусственный интеллект и ища пути обхода средств защиты. В ответ на это бойцы БАРСа оперативно изучают технические характеристики новых типов беспилотников и ракет, а также осваивают вооружение, поступающее в отряд. Ветеран подчеркнул, что организация службы на объектах отлажена, а посты наблюдения позволяют эффективно контролировать воздушное пространство и прилегающие территории.

«Стараемся быть в постоянной готовности. Как ветеран боевых действий я прекрасно понимаю, что может произойти, если мы не будем защищать наши объекты. Призываю всех, кому не безразлична судьба республики, вступить в отряд», — заявил Максим Клейменов.

В настоящее время командир БАРСа Эдуард Спиридонов рассматривает возможность создания отдельного казачьего подразделения в составе отряда. С инициативой выступил бывший атаман станицы Староникольской (село Вавож), ветеран СВО Алексей Самаров.

Набор в отряд продолжается. В приоритетном порядке рассматриваются кандидатуры сотрудников промышленных предприятий, граждан, пребывающих в запасе, участников боевых действий и работников частных охранных организаций. Денежное довольствие за время сборов составляет от 75 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинского звания. Служба проходит исключительно на территории Удмуртской Республики.

Дополнительную информацию о поступлении на военную службу по контракту в отряде БАРС можно получить в военном комиссариате Удмуртии по телефонам: 8 (3412) 68-36-55, 8 (3412) 63-25-15, а также в районных военных комиссариатах.

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15:52, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#БАРС