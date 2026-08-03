Ижевск. Удмуртия. Авиакомпанию «Ижавиа» возглавит бывший премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов. Об этом пишут «Известия».

Напомним, Роман Ефимов сообщил, что покидает пост исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии 3 августа. Источник «Известий», близкий к правительству региона, сообщил, что он возглавит государственное авиапредприятие «Ижавиа», объединяющее одноименную авиакомпанию и аэропорт Ижевска.

В настоящий момент гендиректором «Ижавиа» является Александр Синельников. Соответственно, он должен освободить должность.

Напомним, что в конце июля 2026 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа», и с 1 августа уже запланированные рейсы взяли на себя другие авиакомпании. Александр Синельников признал такую ситуацию личным поражением. Эксперт отметил, что отзыв сертификата «Ижавиа» не повлияет на цену авиакомпании.