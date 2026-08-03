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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Бывший премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов возглавит «Ижавиа»

20:06, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Бывший премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов возглавит «Ижавиа»
20:06, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
242
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кадры\n#Ижавиа\n#правительство Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
242
0

Действующий гендиректор авиакомпании вскоре покинет свой пост.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпанию «Ижавиа» возглавит бывший премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов. Об этом пишут «Известия»

Напомним, Роман Ефимов сообщил, что покидает пост исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии 3 августа. Источник «Известий», близкий к правительству региона, сообщил, что он возглавит государственное авиапредприятие «Ижавиа», объединяющее одноименную авиакомпанию и аэропорт Ижевска.

В настоящий момент гендиректором «Ижавиа» является Александр Синельников. Соответственно, он должен освободить должность.

Напомним, что  в конце июля 2026 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа», и с 1 августа уже запланированные рейсы взяли на себя другие авиакомпании. Александр Синельников признал такую ситуацию личным поражением. Эксперт отметил, что отзыв сертификата «Ижавиа» не повлияет на цену авиакомпании

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20:06, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
242
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кадры\n#Ижавиа\n#правительство Удмуртии