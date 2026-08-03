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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевский завод кирпича обязали устранить проблему с выбросами «красной пыли»

17:45, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ижевский завод кирпича обязали устранить проблему с выбросами «красной пыли»
17:45, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Арбитражный суд Удмуртии\n#завод\n#выбросы в атмосферу\n#Роспотребнадзор
Источник фото: ИИ
115
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Были установлены многократные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арбитражный суд признал законным предписание Управления Роспотребнадзора по Удмуртии в отношении ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита», в котором от предприятия потребовали устранить нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщается в карточке Арбитражного суда Удмуртии.

Напомним, жители микрорайона Строитель сталкиваются с проблемой выбросов с данного завода на регулярной основе. Особенно это бросается в глаза зимой, когда снег окрашивается в кирпичный цвет. С 2021 по 2024 год в Управление Роспотребнадзора поступило 53 жалобы на подобные загрязнения.

В суд обратились представители предприятия. Ранее Роспотребнадзор потребовал от руководства завода устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства и провести мероприятия по снижению уровня загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух. Заявитель указал, что превышения допустимых концентраций веществ не доказаны.

Однако суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу, что предприятием не организован контроль за выбросом загрязняющих веществ, превышение которых в атмосфере подтверждается лабораторными исследованиями.

«В фактических выбросах загрязняющих веществ на предприятии заявителя присутствуют как взвешенные вещества, так и пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%, превышающие гигиенические нормативы на границе санитарно-защитной зоны и на прилегающей территории, на границе земельного (земельных) участка (участков) объекта (объектов)», — говорится в сообщении.

Соответственно, суд признал предписание Управления Роспотребнадзора законным. Заводу предстоит выполнить требования контролирующего органа.

Решение в силу пока не вступило.

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17:45, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Арбитражный суд Удмуртии\n#завод\n#выбросы в атмосферу\n#Роспотребнадзор