Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии возбудили уголовное дело после размещения в соцсетях видео с матерящимися малолетними детьми и их отцом. Как сообщает СУ СК России по Удмуртии, дело возбудили о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Следователями СК по распространенной в социальных медиа информации о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Отмечается, что мужчина снимает и выкладывает в социальных сетях контент с несовершеннолетними сыном и дочерью, на котором дети используют нецензурную брань.

Во взаимодействии с сотрудниками МВД по Удмуртской Республике личность мужчины была установлена.

В рамках расследования следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.