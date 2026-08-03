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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Треш-блогер из Удмуртии делится в соцсетях видео со своими матерящимися детьми

18:01, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Треш-блогер из Удмуртии делится в соцсетях видео со своими матерящимися детьми
18:01, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
161
0
#Удмуртия\n#отцы и дети\n#нецензурная лексика
Источник фото: ИИ
161
0

Следком завёл в отношении горе-родителя уголовное дело.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе Удмуртии возбудили уголовное дело после размещения в соцсетях видео с матерящимися малолетними детьми и их отцом. Как сообщает СУ СК России по Удмуртии, дело возбудили о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Следователями СК по распространенной в социальных медиа информации о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Отмечается, что мужчина снимает и выкладывает в социальных сетях контент с несовершеннолетними сыном и дочерью, на котором дети используют нецензурную брань.

Во взаимодействии с сотрудниками МВД по Удмуртской Республике личность мужчины была установлена.

В рамках расследования следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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18:01, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
161
0
#Удмуртия\n#отцы и дети\n#нецензурная лексика