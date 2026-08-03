Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

На 800 тысяч рублей оштрафовали навязчивых коллекторов в Удмуртии за полгода

17:20, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
На 800 тысяч рублей оштрафовали навязчивых коллекторов в Удмуртии за полгода
17:20, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
272
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФССП\n#судебные приставы\n#коллекторы\n#штрафы\n#деньги\n#долги
Источник фото: ИА «Сусанин»
272
0

Было возбуждено 70 дел об административных правонарушениях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие 2026 года коллекторами и профессиональными взыскателями задолженностей уплачено 800 тыс. рублей штрафов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Профильным отделом было рассмотрено более 200 обращений граждан, которых донимали коллекторы.

«Так, в профильный отдел Управления обратился гражданин с жалобой на неправомерные действия МКК. Несмотря на то, что мужчина написал кредитору заявление по форме об осуществлении взаимодействия только с его представителем, сотрудники МКК всё равно неоднократно звонили и отправляли сообщения на прямую. В рамках проверки специалистами ведомства изучены представленные доказательства. По фактам выявленных нарушений закона в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Микрокредитной организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении.

Всего за полгода было вынесено 24 постановления с назначением штрафа, а также девять предупреждений.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:20, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
272
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФССП\n#судебные приставы\n#коллекторы\n#штрафы\n#деньги\n#долги