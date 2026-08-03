Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие 2026 года коллекторами и профессиональными взыскателями задолженностей уплачено 800 тыс. рублей штрафов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Профильным отделом было рассмотрено более 200 обращений граждан, которых донимали коллекторы.

«Так, в профильный отдел Управления обратился гражданин с жалобой на неправомерные действия МКК. Несмотря на то, что мужчина написал кредитору заявление по форме об осуществлении взаимодействия только с его представителем, сотрудники МКК всё равно неоднократно звонили и отправляли сообщения на прямую. В рамках проверки специалистами ведомства изучены представленные доказательства. По фактам выявленных нарушений закона в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Микрокредитной организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении.

Всего за полгода было вынесено 24 постановления с назначением штрафа, а также девять предупреждений.