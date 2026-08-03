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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Киясово обновляют Вечный огонь

16:22, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Киясово обновляют Вечный огонь
16:22, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
297
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: Сергей Кирющенков
297
0

По программе самообложения установлена новая горелка, а сам памятник ремонтируют за счет республиканской субсидии.

Киясово. Удмуртия. В Киясово идёт благоустройство мемориала памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Сергей Кирющенков.

Подрядчики сняли плодородный слой грунта на территории мемориала и готовят основание для укладки брусчатки. Параллельно ведется прокладка новой газовой трубы к горелке Вечного огня.

На объекте разделили источники финансирования. Сама газовая горелка приобретена благодаря средствам, собранным в рамках программы самообложения, которую поддержали местные жители. Работы по ремонту мемориала выполняются за счет субсидии, выделенной из бюджета Удмуртии.

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16:22, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
297
0
#Киясово\n#Удмуртия\n#благоустройство