По программе самообложения установлена новая горелка, а сам памятник ремонтируют за счет республиканской субсидии.
Киясово. Удмуртия. В Киясово идёт благоустройство мемориала памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Сергей Кирющенков.
Подрядчики сняли плодородный слой грунта на территории мемориала и готовят основание для укладки брусчатки. Параллельно ведется прокладка новой газовой трубы к горелке Вечного огня.
На объекте разделили источники финансирования. Сама газовая горелка приобретена благодаря средствам, собранным в рамках программы самообложения, которую поддержали местные жители. Работы по ремонту мемориала выполняются за счет субсидии, выделенной из бюджета Удмуртии.
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