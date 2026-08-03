Киясово. Удмуртия. В Киясово идёт благоустройство мемориала памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Сергей Кирющенков.

Подрядчики сняли плодородный слой грунта на территории мемориала и готовят основание для укладки брусчатки. Параллельно ведется прокладка новой газовой трубы к горелке Вечного огня.

На объекте разделили источники финансирования. Сама газовая горелка приобретена благодаря средствам, собранным в рамках программы самообложения, которую поддержали местные жители. Работы по ремонту мемориала выполняются за счет субсидии, выделенной из бюджета Удмуртии.