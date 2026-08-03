Ижевск. Удмуртия. Руслана Эмир-Усейнова, занимавшего прежде должность начальника Управления водного хозяйства Минприроды УР и руководителя «Удмуртлеса», приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Такой вердикт вынес Октябрьский райсуд Ижевска в понедельник, 3 августа.

Напомним, он является фигурантом по делу бывшего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова. По версии следствия, они фиктивно выполняли плановые показатели госконтракта в рамках нацпроекта «Экология», что подорвало работы по очистке русла реки Ува от донных отложений. Прокуратура запрашивала для Удалова 7 лет колонии, для Эмир-Усейнова — 6 лет.

Самому Удалову суд назначил пять лет колонии. Бывший министр с решением суда не согласился и заявил прессе, что дело является заказным.