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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Экс-главе «Удмуртлеса» Эмир-Усейнову суд дал 4,5 года колонии

12:35, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Экс-главе «Удмуртлеса» Эмир-Усейнову суд дал 4,5 года колонии
12:35, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
82
0
#Удмуртия\n#дело Удалова
Источник фото: ИА "Сусанин"
82
0

Решение районного суда может быть обжаловано в Верховном суде Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Руслана Эмир-Усейнова, занимавшего прежде должность начальника Управления водного хозяйства Минприроды УР и руководителя «Удмуртлеса», приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Такой вердикт вынес Октябрьский райсуд Ижевска в понедельник, 3 августа.

Напомним, он является фигурантом по делу бывшего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова. По версии следствия, они фиктивно выполняли плановые показатели госконтракта в рамках нацпроекта «Экология», что подорвало работы по очистке русла реки Ува от донных отложений. Прокуратура запрашивала для Удалова 7 лет колонии, для Эмир-Усейнова — 6 лет.

 Самому Удалову суд назначил пять лет колонии. Бывший министр с решением суда не согласился и заявил прессе, что дело является заказным. 

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12:35, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
82
0
#Удмуртия\n#дело Удалова