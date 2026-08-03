Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 3 августа троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 14 продолжают полностью обслуживаться автобусами №№ 1Т, 2Т и 14Т соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Также на маршруте №4 работают три автобуса (№4Т), которые следуют по улице Дзержинского.

Напомним, 28 июля прервалось движение троллейбусов по Воткинскому шоссе и улице Дзержинского из-за неисправности оборудования на тяговой подстанции. На момент 3 августа проблему так и не удалось решить.

Движение троллейбусов организовано:

Маршрут №4: Завод «Нефтемаш» — ул. Воровского — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова —- Автозавод (и обратно);

Маршрут №7: Центр — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова — ул. Труда (и обратно).