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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Три маршрута троллейбусов в Ижевске продолжают обслуживаться автобусами из-за проблем с напряжением

10:40, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Три маршрута троллейбусов в Ижевске продолжают обслуживаться автобусами из-за проблем с напряжением
10:40, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#автобусы\n#ИжГЭТ\n#движение транспорта
Источник фото: ИА «Сусанин»
69
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Также на маршрут №4 вышли три дополнительных автобуса.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 3 августа троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 14 продолжают полностью обслуживаться автобусами №№ 1Т, 2Т и 14Т соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Также на маршруте №4 работают три автобуса (№4Т), которые следуют по улице Дзержинского.

Напомним, 28 июля прервалось движение троллейбусов по Воткинскому шоссе и улице Дзержинского из-за неисправности оборудования на тяговой подстанции. На момент 3 августа проблему так и не удалось решить.

Движение троллейбусов организовано:

Маршрут №4: Завод «Нефтемаш» — ул. Воровского — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова —- Автозавод (и обратно);

Маршрут №7: Центр — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова — ул. Труда (и обратно).

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10:40, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#автобусы\n#ИжГЭТ\n#движение транспорта