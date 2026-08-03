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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии за июль добровольческие спасательные отряды получили 92 заявки на поиск людей

10:23, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии за июль добровольческие спасательные отряды получили 92 заявки на поиск людей
10:23, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
76
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спасатели\n#добровольцы
Источник фото: ИИ
76
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За месяц специалисты искали 31 ребёнка и 61 взрослого.

Ижевск. Удмуртия. 92 заявки на поиск людей поступили добровольческим Поисково-спасательным отрядам Удмуртии в июле. Об этом сообщает Управление ПСО Удмуртии.

31 заявка была отправлена на поиск детей. В шести случаях несовершеннолетних искали в природной среде. 17 заявок поступило от МВД, 14 — через ЕДДС и Центр управления кризисных ситуаций.

Взрослых в июле искали 61 раз. Из них 40 заявок спасатели получили от МВД, 21 — через ЕДДС и Центр управления кризисных ситуаций. В 17 случаях поиски взрослых проходили в природной среде.

 

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10:23, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
76
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спасатели\n#добровольцы