Ижевск. Удмуртия. 92 заявки на поиск людей поступили добровольческим Поисково-спасательным отрядам Удмуртии в июле. Об этом сообщает Управление ПСО Удмуртии.

31 заявка была отправлена на поиск детей. В шести случаях несовершеннолетних искали в природной среде. 17 заявок поступило от МВД, 14 — через ЕДДС и Центр управления кризисных ситуаций.

Взрослых в июле искали 61 раз. Из них 40 заявок спасатели получили от МВД, 21 — через ЕДДС и Центр управления кризисных ситуаций. В 17 случаях поиски взрослых проходили в природной среде.