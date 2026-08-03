Балезино. Удмуртия. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Балезинском районе Удмуртии. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Ранее в интернет-приёмную главы СК обратились жители района и пожаловались на дорогу между деревнями Котегово и Падера, которая находится в непригодном состоянии.

«Асфальтобетонное покрытие разрушено, на поверхности образовались многочисленные ямы и неровности. Проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен. Профильными структурами мер к организации ремонтных работ не принимается. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении.

В Следкоме Удмуртии по данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования, а также о проводимой работе по восстановлению прав жителей на качественную дорогу.

Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате СК.