Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на проведение инженерно-технического обследования здания Детской школы искусств № 1 имени Корепанова на улице Горького, 78. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Здание является частью ансамбля купеческих домов второй половины XIX века и включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Подрядчику необходимо обследовать фундаменты, несущие стены, перекрытия, крышу, лестницы, а также сети отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. В ходе работ необходимо оценить техническое состояние конструкций, определить физический износ, выявить дефекты и дать рекомендации по восстановлению или усилению элементов.

Начальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей.