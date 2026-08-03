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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске обследуют старинное здание школы искусств имени Корепанова на улице Горького

10:00, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске обследуют старинное здание школы искусств имени Корепанова на улице Горького
10:00, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#история Ижевска
Источник фото: Яндекс карты
116
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Подрядчику предстоит проверить конструктивные элементы и инженерные сети объекта культурного наследия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на проведение инженерно-технического обследования здания Детской школы искусств № 1 имени Корепанова на улице Горького, 78. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Здание является частью ансамбля купеческих домов второй половины XIX века и включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Подрядчику необходимо обследовать фундаменты, несущие стены, перекрытия, крышу, лестницы, а также сети отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. В ходе работ необходимо оценить техническое состояние конструкций, определить физический износ, выявить дефекты и дать рекомендации по восстановлению или усилению элементов.

Начальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей.

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10:00, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#история Ижевска