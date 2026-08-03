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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Бывшего главу Минприроды Удмуртии Дениса Удалова приговорили к пяти годам колонии

11:10, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Бывшего главу Минприроды Удмуртии Дениса Удалова приговорили к пяти годам колонии
11:10, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
168
0
#Удмуртия\n#дело Удалова
Источник фото: администрация главы и правительства УР
168
0

Решение огласили 3 августа.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска приговорил бывшего главу Минприроды Удмуртии Дениса Удалова к пяти годам в колонии общего режима, сообщил из зала суда корреспондент «Сусанина». Заседание состоялось в понедельник, 3 августа.

Напомним, бывшего главу Минприроды УР Дениса Удалова и бывшего руководителя «Удмуртлеса» Руслана Эмир-Усейнова обвиняли по ст.285 ч.3; ст.286 ч.3 п. е УК РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности».

Обоих фигурантов задержали весной 2024 года. По версии следствия, они фиктивно выполняли плановые показатели госконтракта в рамках нацпроекта «Экология», что подорвало работы по очистке русла реки Ува от донных отложений. Ущерб оценили в 23 млн рублей. Также утверждалось, что обвиняемые необоснованно начисляли работникам «Удмуртлеса» зарплаты и премии, нанеся бюджету предприятия ущерб в размере 350 тысяч рублей.

Прокурор запрашивал для Удалова 7 лет колонии, для Эмир-Усейнова — 6 лет.

Отметим, что в срок засчитают время нахождения под стражей с 10 апреля 2024 года в расчёте: один день под стражей — полтора дня в колонии.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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11:10, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
168
0
#Удмуртия\n#дело Удалова