Ижевск. Удмуртия. Экс-вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук поделилась в соцсетях интервью, которое дала журналисту и радиоведущей Софье Юкиной. Саму бизнесвумен собеседница назвала «самым известным предпринимателем Удмуртской Республики».

Кроме разговора о работе Эльвира Зиннуровна ответила и на вопросы о личной жизни. В частности, она напомнила, что находится в разводе почти полтора года.

«Главный инсайт, оказывается, можно разойтись так, как получилось у меня. Абсолютно по-дружески, достойно, оставаться классными друзьями», — сказала Эльвира Пинчук.

Также она призналась, что у неё уже есть мужчина, отметив, что он младше на 12 лет.

«Он меня полностью содержит. Все мои базовые потребности закрывает Илья», — призналась дама-предприниматель.

Отвечая на вопрос журналиста, о потребностях, Эльвира Пинчук призналась, что «для комфортной жизни достаточно суммы от 1 млн рублей в месяц».

Напомним, ранее экс-чиновник решила продать свой загородный дом за 70 млн рублей.