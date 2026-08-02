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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Экс-вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук: для комфортной жизни достаточно от 1 млн рублей в месяц

18:35, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Экс-вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук: для комфортной жизни достаточно от 1 млн рублей в месяц
18:35, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#Эльвира Пинчук
Источник фото: Эльвира Пинчук (кадр из видео)
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Бизнесвумен ответила на вопросы о личной жизни.

Ижевск. Удмуртия. Экс-вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук поделилась в соцсетях интервью, которое дала журналисту и радиоведущей Софье Юкиной. Саму бизнесвумен собеседница назвала «самым известным предпринимателем Удмуртской Республики».

Кроме разговора о работе Эльвира Зиннуровна ответила и на вопросы о личной жизни. В частности, она напомнила, что находится в разводе почти полтора года.

«Главный инсайт, оказывается, можно разойтись так, как получилось у меня. Абсолютно по-дружески, достойно, оставаться классными друзьями», — сказала Эльвира Пинчук.

Также она призналась, что у неё уже есть мужчина, отметив, что он младше на 12 лет.

«Он меня полностью содержит. Все мои базовые потребности закрывает Илья», — призналась дама-предприниматель.

Отвечая на вопрос журналиста, о потребностях, Эльвира Пинчук призналась, что «для комфортной жизни достаточно суммы от 1 млн рублей в месяц».

Напомним, ранее экс-чиновник решила продать свой загородный дом за 70 млн рублей. 

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18:35, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
602
0
#Удмуртия\n#Эльвира Пинчук