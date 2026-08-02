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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Яблоневый сад появился в память о павших в годы Великой Отечественной и СВО в деревне Сыга-2

14:00, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Яблоневый сад появился в память о павших в годы Великой Отечественной и СВО в деревне Сыга-2
14:00, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Кезский район\n#память
Источник фото: администрация Кезского района УР
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В благодарность потомки высадили 80 молодых деревьев.

Кез. Удмуртия. В деревне Сыга‑2, что в Кезском районе Удмуртии, появилось особенное место — «Сад Памяти». Как рассказал в соцсетях глава района Дмитрий Миронов, в память о погибших в Великой Отечественной Войне и Специальной военной операции на окраине деревни высадили 80 молодых яблонь.

«Каждое деревце — это символ жизни, благодарности и связи поколений. В этом саду чтят подвиг героев Великой Отечественной войны и с глубоким уважением вспоминают участников Специальной военной операции. Прогуляйтесь по аллеям — и вы увидите специальные стенды со стихами Степана Кадашникова и Елены Ивченко. Эти строки трогают до глубины души: в них — о мужестве, любви к Родине и о том, какой ценой даётся мирное небо над головой№», — написал глава Кезского района УР.

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14:00, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
99
0
#Кезский район\n#память