Кез. Удмуртия. В деревне Сыга‑2, что в Кезском районе Удмуртии, появилось особенное место — «Сад Памяти». Как рассказал в соцсетях глава района Дмитрий Миронов, в память о погибших в Великой Отечественной Войне и Специальной военной операции на окраине деревни высадили 80 молодых яблонь.

«Каждое деревце — это символ жизни, благодарности и связи поколений. В этом саду чтят подвиг героев Великой Отечественной войны и с глубоким уважением вспоминают участников Специальной военной операции. Прогуляйтесь по аллеям — и вы увидите специальные стенды со стихами Степана Кадашникова и Елены Ивченко. Эти строки трогают до глубины души: в них — о мужестве, любви к Родине и о том, какой ценой даётся мирное небо над головой№», — написал глава Кезского района УР.